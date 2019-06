Lazio, Buffon cerca una nuova emozione: i tifosi sperano

LAZIO BUFFON – Non è stata mai nascosta l’ammirazione dei tifosi della Lazio nei confronti di Gigi Buffon. Il rispetto è reciproco e i supporter laziali sperano in un suo approdo nella Capitale. L’ex numero uno della Juventus si è liberato dal PSG e vuole trovare una nuova avventura che possa trasmettergli quell’emozione che ha dato sempre linfa vitale alla sua carriera.

LE PAROLE DI BUFFON – Come riporta il Corriere dello Sport, il portiere sa cosa vuole:”a 41 anni ho bisogno dell’emozione, che significa energia, sogno, sentirsi strumento di aggregazione”. Si sente ancora in forma Buffon, ha ribadito che ha ricevuto proposte da ogni parte e che deciderà con calma. La sua decisione non dovrà essere in conflitto col suo passato bianconero ed è questo che fa ben sperare gli ultras biancocelesti.