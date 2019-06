Lazio, c’è da sbloccare la situazione Cataldi: i dettagli

CATALDI LAZIO – Cataldi era partito come “esubero” ad inizio stagione, poi ha saputo ritagliarsi i suoi spazi e a togliersi diverse soddisfazioni. Il gol nel derby e la vittoria della Coppa Italia sono i momenti più belli della sua carriera e il suo rinnovo sembrava essere solo una formalità. Il contratto di Danilo segna ancora 30 giugno 2020 come data di scadenza, ma non si sono fatti passi in avanti e si vive una situazione di stallo.

FUTURO – Come evidenzia il Corriere dello Sport, il suo agente, Giuseppe Riso, è stato avvistato nei giorni scorsi a Formello per discutere del prolungamento contrattuale del classe ’94. Lotito era impegnato a risolvere la telenovela allenatore e l’appuntamento è stato rinviato. Oscillano centinaia di migliaia di euro, ma si tratta di una formalità che dovrebbe essere risolta. In caso non ci fosse un’intesa tra le parti, la Lazio è pronta a cederlo. Su di lui è vivo l’interesse del Cagliari.