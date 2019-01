Lazio, esperimento Lulic sulla fascia destra

LAZIO LULIC – In attesa che dal mercato possa arrivare qualche novità, la Lazio dovrà affrontare l’emergenza che riguarda la fascia destra. Contro Napoli e Juventus infatti, mancherà Marusic squalificato per due turni. Patric, Basta e Cáceres (in partenza) non convincono e allora come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi starebbe pensando allo spostamento di Lulic sulla corsia di destra. Il bosniaco è stato provato in quella zona, nella partitella di ieri che ha chiuso il primo allenamento dell’anno.