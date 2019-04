Lazio, febbre da Coppa Italia: venduti già 7000 biglietti per la finale contro l’Atalanta

LAZIO FINALE BIGLIETTI – Mercoledì 15 maggio, la Lazio affronterà l’Atalanta nella finale di Coppa Italia. A partire da ieri è iniziata la vendita dei tagliandi per la sfida, riservata agli abbonati. Come riporta il Corriere dello Sport, sono già 7000 i biglietti acquistati dai tifosi laziali nel primo giorno: le ricevitorie sono ste prese letteralmente d’assalto, e sono pochi i posti rimasti in Curva Nord e distinti. In casa Atalanta invece, staccati 4500 tickets. Numeri destinati a crescere da entrambi le parti, per una gara che si prospetta infuoccata dentro e fuori dal campo.