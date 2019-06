Lazio, futuro in bilico per Lukaku

LAZIO LUKAKU CALCIOMERCATO – Jordan Lukaku è diventato ormai un oggetto misterioso. A gennaio il laziale era vicino al Newcastle in prestito ma non superò le visite mediche, e tornato a Roma non si è più visto su un campo da calcio fino al 15 maggio, finale di Coppa Italia, dove è andato con la squadra a ritirare la medaglia d’oro. L’impronta su questo trofeo alla fine l’ha lasciata anche lui, fornendo un assist a Ciro Immobile negli ottavi di finale contro il Novara, partita poi vinta 4-1

LUKAKU FUTURO – La Lazio gli ha dato un ultimatum, Lukaku andrà in ritiro e ad Auronzo dovrà far vedere il suo vero valore e la sua condizione fisica, soprattutto dovrà convincere Inzaghi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il suo problema al ginocchio è dovuto anche dalla sua imponente muscolatura, che lo rende fragile quando si allena e più vulnerabile quando sta fermo. Questo gli ha causato una perdita in fase di accelerazione e anche la convocazione in nazionale. A fine ritiro dovrà tornare il Lukaku che travolge le difese avversarie con le sue accelerazioni, le sue finte ed i suoi dribbling, altrimenti il suo futuro sarà lontano dalla Capitale.