Lazio, Leiva punta l’Atalanta

LAZIO ATALANTA LEIVA – Ancora out Lucas Leiva. Il giocatore, che avrebbe dovuto scendere in campo ieri sera contro la Sampdoria, ha osservato il match dalla tribuna, non si sentiva pronto. Come ricorda il ricorda Il Corriere dello Sport, il centrocampista manca ormai in campionato dalle sfide contro Inter, Spal, Milan e Chievo. Ci proverà per la gara contro l’Atalanta di lunedì 17 dicembre se tutti gli esami strumentali daranno esito positivo. Sicuramente il brasiliano non giocherà la sfida di ritorno contro l’Eintracht Francoforte, in programma giovedì. Inzaghi a Bergamo tenterà di portare anche Marusic se la lesione muscolare gli permetterà di essere pronto al 100%.