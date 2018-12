Lazio, l’Europa per il riscatto

LAZIO EINTRACHT – Come nella trasferta cipriota, giovedì sera contro l’Eintracht, scenderà in campo la Lazio delle seconde linee. La sifda non avrà alcun significato in termini di classifica, con i tedeschi matematicamente già primi. Come riporta il Corriere dello Sport, la partita servirà principalmente ai biancocelesti per provare a tornare alla vittoria, e per avere risposte dai giocatori che hanno avuto una chance a Cipro e che l’hanno sprecata.