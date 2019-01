Lazio, l’obiettivo Champions passa dalle big

LAZIO CHAMPIONS – L’obiettivo Champions League in casa Lazio non è più un segreto. Tutto il mondo biancoceleste, dopo averla vista sfumare contro l’Inter all’ultimo istante, crede che questa stagione possa essere quella giusta. Anche quest’anno però, la squadra ha palesato, al termine del girone di andata, gli stessi errori che nella scorsa Serie A si sono rivelati fatali.

NUMERI – I biancocelesti continuano ad essere vincenti con le piccole squadre ma inesistenti contro le big. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, Inzaghi quest’anno ha ottenuto 26 punti con squadre dall’undicesimo posto in giù, appena 6 con le prime dieci della classe. Il club capitolino ha perso ancora con Juventus,Napoli, Inter e Roma, strappando un pareggio all’ultimo istante contro il Milan. Se davvero i ragazzi di Inzaghi vogliono la Champions al termine della stagione, il mister piacentino deve invertire questo trend negativo per dimostrare davvero di valere la Champions.