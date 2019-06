Lazio, oggi l’ultimo saluto a Nello Governato

FUNERALI GOVERNATO – Questa mattina alle ore 10:30 si terranno i funerali di Nello Governato, presso la parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata in via Cassia 1286 a Roma. L’ex ds avrebbe compito 81 anni il 14 settembre.

SALUTO LAZIO – Come evidenzia il Corriere dello Sport, a dare addio al “Professore” ci saranno tanti suoi amici ed ex colleghi, tra cui Zoff, Cragnotti e Gabriella Grassi. Il mondo Lazio si riunisce per salutare un’ultima volta un grande uomo che ha conosciuto e vissuto i calcio sotto tutti i punti di vista. Prima da calciatore, poi da dirigente, artefice del decennio di successi di fine anni 90 e inizio 2000.