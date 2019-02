Lazio, Olimpico fa rima con gol subito: l’obbligo è invertire il trend

LAZIO OLIMPICO – La porta inviolata all’Olimpico, per la Lazio, è ormai un lontano ricordo. I biancocelesti infatti, da 10 partite consecutive, tra campionato e coppe, subiscono in casa almeno un gol. In questa stagione soltanto contro Frosinone e Fiorentina Strakosha non ha dovuto raccogliere il pallone dal fondo della rete.

LAZIO TREND NEGATIVO – Come riporta il Corriere dello Sport, dal lontano 7 ottobre, giorno della sfida contro i viola, la Lazio non esce dal campo con un clean sheet. Contro il Frosinone i capitolini sono riusciti a mantenere la porta inviolata sia all’andata che al ritorno e l’obiettivo di Inzaghi è di ripetersi contro l’Empoli. All’andata in Toscana infatti finì 0-1 e questa sera l’obiettivo di Acerbi e compagni è quello di invertire un trend negativo lungo 4 mesi.