Lazio-Tare, obiettivo Champions League

TARE LAZIO – Sono state rispedite al mittente le avance del Milan, Tare pensa alla Lazio e vuole portarla in alto. L’obiettivo Champions League sta diventando un’ossessione per i biancocelesti e il ds non vuole tirarsi indietro. Nei tanti incontri con Inzaghi e Lotito si è parlato dei vari errori commessi nell’ultimo anno, ci si è spiegati programmando il futuro. Il mister ha ottenuto le garanzie che cercava e Igli Tare avrà carta libera sugli acquisti.

SITUAZIONE MERCATO – Come evidenzia il Corriere dello Sport, ora è tempo di parlare di calciomercato e ci sono vari nodi da sciogliere. Il mercato biancoceleste dipende dall’affare Milinkovic-Savic. Il serbo sembra essere destinato alla Juventus ma la trattativa non si sblocca, e in caso di cessione Simone vuole un nome importante. Verrebbero presi anche un dopo Radu e un vice Lulic, mentre Luis Alberto dopo la conferma di Inzaghi sembra convinto a restare.