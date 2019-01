Lotito, pronto il ricorso per l’ammenda di 10000 €

LOTITO RICORSO – Nei giorni scorsi Claudio Lotito, è stato punito dal giudice sportivo con un ammenda di 10mila € per essersi rivolto all’arbitro Irrati con “modi irriguardosi”, durante Lazio-Torino. Il presidente non è d’accordo con la sanzione e già nei giorni scorsi ha affidato il caso all’avvocato Gentile. Il legale sta studiando bene i dettagli prima di presentare il ricorso, e come riporta il Corriere dello Sport c’è tempo fino a giovedì 10. La strategia biancoceleste è quella di dimostrare che i modi usati dal patron biancoblu non sono quelli descritti nel referto, e di non aver invaso nessuna area privata.