L’obiettivo di Inzaghi: costruire una Lazio all’italiana

RICHIESTA INZAGHI – Inzaghi e Tare hanno deciso di rinnovare la Lazio con giocatori esperti, già pronti ad affrontare il nostro campionato. Il tecnico biancoceleste è convinto che per partire forti, per evitare cadute durante il cammino, si ha bisogno di uomini affidabili che già conoscono l’ambiente della Serie A. Molte volte gli “Azzurri” hanno fatto la fortuna di Lotito: si parte da due ex capitani Rocchi e Mauri, per passare poi a Candreva (uomo assist e goleador prima di passare all’Inter), e arrivare poi a Immobile e Acerbi.

POSSIBILI NOMI – Come riporta dal Corriere dello Sport, il club biancoceleste è sempre stato tentato dal mercato estero. Il ds laziale è noto per la sua abilità di scovare giovani talenti a basso costo, per poi qualificarli. Quest’anno invece sembra che l’inerzia sia cambiata, date anche le esigenze del mister. Tra i possibili candidati in orbita Lazio abbiamo: Petagna, Lazzari, Baselli, Fares, Mario Rui e Spinazzola.