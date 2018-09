Primavera, al via il campionato: inizia la risalita

LAZIO PRIMAVERA STAGIONE – Oggi alle 15 la nuova Lazio Primavera si prepara all’esordio. Dopo la fallimentare stagione scorsa e la conseguente retrocessione in Primavera 2, è l’ora del riscatto. Il nuovo campionato riparte da Foggia, ex squadra dell’attuale tecnico biancoceleste Valter Bonacina, chiamato al difficile compito di partire con il piede giusto e far integrare i nuovi acquisti. La squadra è stata rinforzata nel calciomercato estivo con giovani italiani di buone speranze (Bianchi dal Milan, Marocco dal Sondrio e Arapi dall’Empoli) più il brasiliano Capanni arrivato con l’etichetta di fuoriclasse e il francese Kaziewicz ancora in attesa del transfer e quindi non disponibile per l’esordio odierno. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il modulo (4-3-3) sarà la certezza da cui ripartire: non ripetere gli errori dell’anno passato e risalire in fretta è l’obiettivo.