Serie B, destino appeso a un filo per Salernitana e Venezia

RITORNO PLAY-OUT – Oggi al Penzo, ore 18, si giocherà l’ultima partita di Serie B di questa stagione. Il ritorno dei play-out vedrà affrontarsi Venezia e Salernitana, una partita che andrà in scena un mese dopo la fine del campionato. Il sistema calcistico italiano si è inceppato ancora una volta: lo spareggio non doveva essere giocato inizialmente, poi il Tar del Lazio ha deciso che sarebbe stato svolto tra Salernitana e Foggia, per arrivare poi alla conclusione di tornare a quello che diceva la classifica.

PROTESTA TIFOSI – Come nota il Corriere dello Sport, le due squadre si sono allenate in questo periodo d’attesa. L’andata all’Archi ha visto trionfare la società campana per 2-1 ma Menichino, tecnico granata, mantiene alta l’attenzione. D’altra parte gli ultras gialloneroverdi non saranno presenti per protesta. In tribuna non mancheranno i Presidenti dei due club, in ballo c’è il futuro.