Zoff, Eriksson e Massimo Cragnotti ricordano Nello Governato: “Maestro e tutore, un vero signore”

GOVERNATO LAZIO – Se ne va un altro pezzo di Lazio. Nella giornata di ieri è infatti venuto a mancare Nello Governato, ricordato da tante persone di spessore. È riuscito ad entrare nel cuore di molti profili vicino alla società biancoceleste che hanno espresso parole d’elogio per il “Professore”. Dino Zoff, Massimo Cragnotti ed Eriksson lo hanno voluto ricordare sulle pagine del Corriere dello Sport.

MESSAGGI D’AFFETTO – “Era straordinario, siamo stati sempre legati e non era difficile essere in sintonia con uno cosi”, le parole di Dino Zoff. Questo invece il ricordo di Massimo Cragnotti, figlio di Sergio: “Era il mio maestro e tutore, mi ha riempito di consigli e aiutato nei momenti complicati. Lo porterò sempre con me”. Infine Eriksson: “Era un vero signore. Portò a Roma giocatori fantastici come Vieri, Salas, Mancini, Mihajlovic. Io, lui e Cragnotti formavamo un grande team”.