Riccardo Cucchi: “Contro la Juve la partita più difficile dell’anno. Acerbi un esempio, grazie Lukaku per…”

LAZIO INTERVISTA CUCCHI – Riccardo Cucchi, noto giornalista sportivo e ex prestigiosa voce di Radio1, è intervenuto ai microfoni del canale tematico biancoceleste per dare una lettura da esperto (e da tifoso) alle voci di mercato che si susseguono in queste ore nell’ambiente Lazio.

LAZIO-JUVENTUS – “La partita contro la Juventus è la più difficile della stagione, fa piacere che ci sia una grande cornice di pubblico.

Anche se domenica dovesse andare male la Lazio ha comunque la possibilità di rimanere in corsa, spero che ci rimanga fino al termine della stagione”.

MOMENTO LAZIO – “Immobile può dare sempre un grande contributo alla squadra, non solo come goleador ma anche come giocatore centrale nel gioco: anche quando non segna si mette a disposizione della squadra. Il bomber biancoceleste ha ragione quando dice che la Lazio non gioca come lo scorso anno, però mi sembra di intravedere segnali importanti di recupero sul piano del rendimento dei singoli. Credo che grazie al contributo di giocatori come Milinkovic, Luis Alberto e Leiva la Lazio possa far bene e competere con le due dirette avversarie per la Champions, che sono Roma e Milan”.

ACERBI – “Ho fatto i complimenti sui social ad Acerbi perché malgrado l’espulsione a Napoli ha scritto un tweet molto elegante in cui si scusava con i compagni, credo che questo modo di affrontare le situazioni faccia bene al calcio. De Vrij ha qualità e classe ma ormai è inutile pensare a lui, è giusto concentrarsi su Acerbi che è arrivato con una responsabilità grande da raccogliere e, dopo un girone, si può dire che abbia risposto in maniera splendida. Non è un caso che con la maglia della Lazio abbia conquistato anche la convocazione in Nazionale. Bello anche il rapporto che si è instaurato con i tifosi, i laziali lo hanno accolto e già inserito tra i beniamini. Chi era scettico si è dovuto ricredere”.

MERCATO – “Voglio salutare Lukaku che non è mai stato un fuoriclasse ma ha sempre dato il massimo quando è stato chiamato in causa da Inzaghi. Indimenticabile il suo contributo in Supercoppa contro la Juventus, gli auguro le migliori fortune nella sua avventura al Newcastle”.