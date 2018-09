Rientrano i Nazionali, doppia seduta a Formello. Maxi rinnovo per Immobile, e Nesta non dimentica la Lazio

NEWS DELLA GIORNATA – Giornata di rientri in casa Lazio, dove Inzaghi ha riabbracciato i lazionali impegnati in queste giorni nelle rispettive Nazionali. Anche Lulic è stato richiamato dalla sua Bosnia, ma per il capitano biancoceleste l’unico obiettivo è quello di far bene a Roma.

FORMELLO – Tutti in campo a Formello dunque in vista del match di domenica contro l’Empoli. In mattinata Inzaghi ha provato la difesa a tre mentre nel pomeriggio spazio ad attaccanti e centrocampisti. Immobile, in attesa del maxi rinnovo, vuole il gol contro i toscani e spera di tornare al rendimento di sempre. Di questo ne è convinto anche Fiore, che assicura: “Presto rivedremo il Ciro che conosciamo“. Secondo Corsi “la Lazio è dietro soltanto alla Juventus”.

EUROPA LEAGUE – Da oggi in vendita i biglietti validi per il match di Europa League contro l’Apollon; brutte notizie per l’altra sfidante della Lazio, l’Eintracht, dove Paciencia rischia sei settimane di stop.

EX LAZIO – Giornata di ricordi oggi per tanti ex Lazio. Da Keita, che ricorda il suo primo gol in Serie A, a Felipe Anderson che stila una lista dei giocatori più forti con cui ha mai giocato, includendo tre biancocelesti. Anche Nesta torna a parlare dei capitolini, ricordando l’addio difficile e svelando il sogno, un giorno, di allenarli.

IL RESTO DELLE NEWS – La Figc propone 15 punti di penalizzazione per il Chievo, mentre rimanda l’udienza sui ripescaggi. Matteo Materazzi elogia Radu mentre la Lazio mette nel mirino il giovane Tabata.

