ADAM MARUSIC LAZIO – Rientro anticipato per Adam Marusic, che dopo aver lasciato il ritiro del Montenegro non al top della forma, si è presentato a Formello per continuare le cure. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il suo rientro in gruppo è previsto martedì, quando torneranno i nazionali ed il lungodegente Berisha.

A.M.