Ripert: “Per le prime due di campionato saremo pronti. Radu? Un esempio”

RIPERT INTERVISTA LAZIO – Ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste, è intervenuto il preparatore atletico biancoceleste Fabio Ripert: “L’obiettivo principale è non perdere nessuno durante questo ritiro, abbiamo avuto questo problema con Berisha e Marusic ma penso che entro qualche giorno rientreranno con il gruppo. Man mano che andremo avanti consolideremo le basi gettate, poi nel corso dell’anno si farà un mantenimento. Questo è il terzo anno che lavoriamo con questo gruppo, conosciamo meglio i ragazzi e ci riesce più facile lavorarci. La conoscenza dell’individuo è un punto forte del mister ed è fondamentale anche per noi. Abbiamo sostenuto carichi importanti ma graduali, in Germania andremo ad aumentare un po’ l’intensità e a lavorare sulla forza esplosiva.

CALENDARIO – “Sarà molto stimolante giocare contro squadre forti come Napoli e Juventus, ci faremo trovare pronti. Lo scorso anno avevamo una finale prima del campionato e ci siamo preparati di conseguenza in maniera accurata e specifica. Quest’anno avremo queste prime due partite importantissime, cercheremo di mirare bene la preparazione.In questo ultimo anno abbiamo avuto un volume di partite molto alto, 55 match sono tanti da gestire. L’importante è avere la capacità di capire quando alzare o abbassare i carichi, la partita diventa una seduta d’allenamento per chi gioca. Ovvio che poi chi gioca di meno dovrà lavorare in maniera diversa”.