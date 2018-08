RITIRO. Borussia Dortmund-Lazio, dove vedere la partita

RITIRO BORUSSIA DORTMUND LAZIO – La Lazio si avvia sempre di più verso la fine del ritiro di Marienfeld e l’inizio del campionato. Così domenica si consuma l’ultimo capitolo delle amichevoli estive prima del debutto nella nuova stagione della Serie A contro il Napoli. In diretta dallo Stadion Essen di Essen andrà di scena Borussia Dortmund-Lazio. Come riporta la società biancoceleste in un comunicato stampa, i tifosi laziali potranno assistere al match da casa sintonizzandosi su Lazio Style Channel (canale 233 di Sky) oppure ascoltarla su Lazio Style Radio (frequenza 89.3 FM). Alle 17:30 si inizia con i collegamenti dal campo di gioco e poi il fischio d’inizio dell’arbitro.