Rocchi: “I tifosi mi vogliono bene e io altrettanto, sono orgoglioso di questo”

ROCCHI LAZIO INTERVISTA – Tommaso Rocchi sale di categoria e sogna in grande con la Lazio. “Quando smetti di giocare non sai bene cosa ti proporrà il futuro. Ho provato con le telecronache a Sky, ma quando ho iniziato ad allenare ho capito di voler fare quello nella vita. Mettere gli scarpini e poter trasmettere la mia esperienza ai ragazzi mi ha fatto sentire vivo. Non mi interessa la categoria, voglio fare l’allenatore”, ha commentato a Leggo.

GUARDIOLA E IL TIFO – Il tecnico si ispira a Pep Guardiola: “Il migliore in assoluto”. Poi sui tifosi: “Mi vogliono bene e io altrettanto. Tra di noi è rimasto lo stesso legame di quando ero calciatore, ci unisce un rapporto sincero, sono orgoglioso di questo”.