Roma, Amendola sbotta: “In questi 9 anni che abbiamo vinto? La Lazio…”

AMENDOLA LAZIO ROMA TROFEI – In casa Roma è un periodo difficile. Prima l’addio di De Rossi, poi quello di Totti, come se non bastasse il pensiero dei cugini che alzano coppe di tanto in tanto. Claudio Amendola, noto tifoso giallorosso, non ci sta e sbotta: “Ma in questi 9 anni che abbiamo vinto? La Lazio ha vinto tre trofei, noi zero”, ha detto l’attore in un’intervista rilasciata al Messaggero.