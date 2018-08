ROMA TETTO CROLLO CHIESA – ​Improvviso crollo al Foro Romano. Poco prima delle ore 15 ha ceduto la volta della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, a due passi dal Campidoglio e da via dei Fori Imperiali. Il luogo di culto in quel momento, come riporta Rainews, era chiuso al pubblico: non risultano persone ferite dal cedimento del soffitto.