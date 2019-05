Roma, i tifosi protestano all’Eur: “Pallotta, vendila! Lo stadio non lo vogliamo”

ROMA EUR PALLOTTA – Sta continuando a far discutere il mancato rinnovo a Daniele De Rossi, storica bandiera della Roma che disputerà la sua ultima gara in giallorosso in occasione dell’incontro con il Parma. Oggi la contestazione dei tifosi ha preso piede all’Eur, dove circa 500 supporter si sono ritrovati per esporre il proprio dissenso contro Pallotta: tra i cori intonati, riportati da calciomercato.com, “Pallotta, vendi la società e non rompere i c…”, “Lo stadio non lo vogliamo” e “11 De Rossi”.