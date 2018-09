Roma-Lazio, i convocati di Di Francesco: Perotti out, in lista c’è Manolas (FOTO)

ROMA LAZIO CONVOCAZIONI DI FRANCESCO – Dopo aver tenuto la conferenza stampa di presentazione del derby, l’allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Lazio. Tra i 24 giocatori chiamati figura Manolas: il difensore era in dubbio ma proverà ad esserci per la stracittadina: assente, invece Perotti. Di seguito ecco la lista completa dei convocati.

Portieri: 1 Olsen, 83 Mirante, 63 Fuzato.

Difensori: 2 Karsdorp, 44 Manolas, 20 Fazio, 5 Jesus, 15 Marcano, 11 Kolarov, 24 Florenzi, 18 Santon, 3 Luca Pellegrini.

Centrocampisti: 16 De Rossi, 4 Cristante, 42 Nzonzi, 19 Coric, 7 Lorenzo Pellegrini, 22 Zaniolo, 27 Pastore.

Attaccanti: 34 Kluivert, 92 El Shaarawy, 17 Under, 14 Schick, 9 Dzeko.