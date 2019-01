Roma, Monchi: “Badelj mi è sempre piaciuto, ma…”

ROMA MONCHI BADELJ – A pochi minuti dal match di Coppa Italia contro la Virtus Entella, il ds della Roma Monchi ha parlato a Rai Sport di mercato, accennando anche al biancoceleste Badelj.

SU BADELJ – “Badelj? Ho già detto che non parlo di giocatori di altre squadre, se ora mi proponete un giocatore della Lazio mi mettete ancora di più in difficoltà. Badelj è un giocatore che mi è sempre piaciuto, già da quando ero al Siviglia, ma ora non stiamo pensando a lui”.