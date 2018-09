Roma, Pelizzoli: “Di Strakosha se ne parla troppo poco, ha valore. Luis Alberto può essere decisivo”

ROMA LAZIO PELIZZOLI – Ivan Pelizzoli, ex portiere della Roma, è intervenuto ai microfoni di Romanews Web Radio per commentare il match contro la Lazio a poche ore dal fischio d’inizio: ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni.

LE SENSAZIONI DEL DERBY – “Le sensazioni le provavi durante tutta la settimana del derby. Si sa che è una partita sentitissima sia dai giocatori, ma soprattutto dai tifosi e dagli amanti del calcio: il derby della capitale è unico. Quando ti sveglio il giorno della partita hai emozioni particolari, vuoi far bene, vincere e regalare un’emozione ai tifosi”.

I PORTIERI – “Olsen è arrivato in punta di piedi perché si conosceva poco e doveva dimostrare tutto il suo valore in Serie A, Strakosha è un portiere che ha una certa continuità in Italia, sta facendo molto bene e se ne parla troppo poco. Di Olsen se ne parlerà, non lo conoscevo benissimo, credo abbia avuto difficoltà a livello ambientale, ora si sta riprendendo e sta facendo vedere il suo valore e può crescere”.

I SINGOLI – “I calciatori decisivi possono essere Luis Alberto e Pastore con le loro invenzioni, io credo molto nel ‘Flaco’, che spero possa fare gol e portare alla vittoria alla Roma. Sfida Immobile-Dzeko? Io scelgo sempre Edin”.