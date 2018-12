Roma, tifosi dell’Eintracht in marcia: lancio di petardi e danni in un locale

EINTRACHT LAZIO ROMA – Era stata annunciata l’allerta rossa per l’esodo tedesco nella Capitale. A poco meno di 24 ore dal match tra Lazio ed Eintracht Francoforte, i numerosi tifosi della squadra di Hutter hanno fatto registrare i primi incidenti. Come riporta Il Messaggero, centinaia di ultrà si sono messi in marcia (non autorizzata) fino a Campo dè Fiori: sarebbero stati lanciati grossi petardi e si sarebbero registrati danni ad un locale del centro città. In serata a Via Veneto anche due aggressioni.