Ronaldo ricoverato d’urgenza ad Ibiza per polmonite

RONALDO RICOVERO – Ronaldo è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, ad Ibiza, per polmonite. L’ex giocatore della nazionale brasiliana, secondo quanto riportato dal “Diario de Ibiza”, è stato costretto a recarsi al Pronto Soccorso del nosocomio Ibizenco. O fenomeno è stato ricoverato nell’ospedale e, dopo aver chiesto le dimissioni ha raggiunto la clinica privata nella quale si trova tuttora. Le sue condizioni restano stazionare e non sembrano destare particolari preoccupazioni.