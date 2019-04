Samp-Lazio, chance a Caicedo: l’attaccante ora vuole spazio

SAMPDORIA LAZIO CAICEDO – Immobile in panchina, Correa e Caicedo dal 1′ minuto. Questa sarebbe l’idea di mister Inzaghi a poche ore da Sampdoria–Lazio, match valido per la 34esima giornata di campionato. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la Pantera avrebbe mal digerito l’esclusione in extremis dall’undici titolare nella semifinale di ritorno contro il Milan, durante la quale avrebbe dovuto giocare in coppia con Immobile. Schierarlo oggi dal fischio iniziale significherebbe far riposare Ciro e far sbollentire la rabbia all’ecuadoriano, a quota 7 gol in questa stagione.