LIVE Samp-Lazio 0-2 Strakosha vola e nega un super gol a Ramirez da calcio di punizione (FOTO)

SAMPDORIA LAZIO FORMAZIONI CRONACA – Dopo l’impresa di Coppa Italia a San Siro e la conquista della finale della competizione, la Lazio deve rituffarsi nelle faccende del campionato. L’amara sconfitta contro il Chievo obbliga i ragazzi di Inzaghi a non commettere più passi falsi, a partire dal prossimo impegno contro la Sampdoria. A Marassi i capitolini proveranno a dar continuità alla prova di Milano ma non sarà semplice: di fronte si troveranno la squadra di Giampaolo, all’ultima chiamata per un posto in Europa League e guidata in attacco dal capocannoniere della Serie A, Quagliarella.

Serie A TIM, 34° giornata

Stadio Luigi Ferraris, Genova – Domenica 28 aprile 2019, ore 18

ARBITRO: Maresca di Napoli. Ass: Di Liberatore e Tonolini; Aureliano il IV uomo, Calvarese al VAR e Tegoni l’Avar.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. A disp: Rafel, Belec, Bereszyinski, Tavares, Tonelli, Barreto, Jankto, Vieira, Saponara, Gabbiadini, Caprari, Sau. All: Marco Giampaolo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Cataldi, Lulic; Correa, Caicedo. A disp: Proto, Guerrieri, Patric, Luiz Felipe, Armini, Zitelli, Marusic, Badelj, Jordao, Neto, Immobile. All: Simone Inzaghi.

LA CRONACA DEL MATCH

32′- Ramirez! Punizione a giro dell’argentino, Strakosha vola e respinge la palla destinata ad insaccarsi a fil di palo!

31′ – Primo ammonito in casa Lazio: Acerbi si prende il giallo per un fallo su Quagliarella

28′ – Caicedo vicino al gol! Correa verticalizza per l’ecuadoriano, sinistro deviato in corner da un difensore blucerchiato

25′ – Ci prova Parolo, imbeccato in area da una punizione di Cataldi: la sua girata, però, termina a lato

21′ – Due cartellini gialli per la Sampdoria nel giro di pochi secondi: ammonito Ramirez per proteste

20′ – Ammonito Ferrari per un fallo a centrocampo ai danni di Correa

19′ – RADDOPPIO LAZIO CON CAICEDOOOO!! Contropiede magistrale della Lazio con Romulo che crossa in area per il Panterone: il numero 20 stacca all’altezza del dischetto e di testa trova l’angolino! 0-2!

16′ – Prima occasione per la Sampdoria: Quagliarella al tiro da dentro l’area di rigore, diagonale sul fondo

15′ – Primo cambio per Giampaolo: esce Colley, entra Tonelli

14′ – Si alza il pressing della Sampdoria, Lazio attendista

7′ – Caicedo al tiro ma si alza la bandierina: fuorigioco!

5′ – Lazio ancora pericolosa! Serpentina e tiro di Correa, Audero si oppone, poi sulla respinta Caicedo non trova la porta

2′ – IL PANTERONEE!! Lazio subito in vantaggio! Caicedo strappa il pallone a Colley sull’altezza della metà di campo e dopo 50 metri di corsa non sbaglia a tu per tu con Audero! 0-1!

1′ – Si parte! Fantastica atmosfera a Marassi: primo pallone dei biancocelesti!

IL PRE PARTITA

AGGIORNAMENTO ORE 17:45 – 15 minuti al fischio d’inizio: ultimi esercizi di riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 17:25 – Entra in campo il resto della squadra per il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 17:10 – I portieri della Lazio scendono in campo per il riscaldamento: il primo a calcare il manto del Marassi è Strakosha.