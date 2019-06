San Siro, Scaroni (pres. Milan): “Verrà demolito, ne costruiremo uno nuovo affianco”

SAN SIRO – Lo Stadio San Siro molto probabilmente sarà demolito, per dare spazio ad un nuovo impianto che ospiterà le gare casalinghe di Milan ed Inter. A dichiararlo è stato il presidente dei rossoneri Scaroni, intervistato dall’Ansa a Losanna nella delegazione della candidatura di Milano-Cortina per i Giochi invernali 2026. Olimpiade che nel porgetto, includerebbe proprio la struttura meneghina per ospitare la cerimonia inaugurale.

NUOVO SAN SIRO – “Facciamo un nuovo San Siro accanto al vecchio, nella stessa area della concessione. Il vecchio verrà buttato giù e al suo posto ci saranno nuove costruzioni”,