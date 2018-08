Sandro Piccinini: “Telefonata di Lotito sgradevole”. E a chi lo accusa di essere contro la Lazio…

PICCININI SU LOTITO – Il video della telefonata di Inzaghi ha fatto discutere l’intero mondo sportivo. Il patron biancoceleste, nelle immagini riprese da un passante, sembra inveire contro Inzaghi, anche se la società ha smentito un litigio tra i due. Anche Sandro Piccinini, giornalista e telecronista, ha commentato l’accaduto su Twitter.

PICCININI SUL LITIGIO LOTITO/INZAGHI – “La telefonata di Lotito è stata sgradevole e sarebbe stato meglio non ascoltarla… mi chiedo, però, come abbia fatto Simone Inzaghi a non dimettersi un minuto dopo. Il rapporto di fiducia è evidentemente svanito e lavorare in queste condizioni per lui non sarà facile” ha scritto il telecronista.

Alcuni tifosi della Lazio si sono arrabbiati, accusando Piccinini di essere contro il club biancoceleste.

Il giornalista ha allora risposto con un altro tweet: “Quando leggo che qualche giovane tifoso legge il mio tweet su Lotito/Inzaghi come un “attacco alla Lazio” sorrido. Sorrido e ripenso alla mia radiocronaca di Lazio-Vicenza e al gol di Fiorini”.

