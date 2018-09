SASSUOLO. Carnevali: “Voleva un grande club, lo abbiamo accontentato. Con lui c’è rapporto di amicizia”

SASSUOLO CARNEVALI ACERBI – Ha conquistato in poco tempo la fiducia del mister e dei tifosi. Francesco Acerbi, scelto per rimpiazzare de Vrij, non sta facendo rimpiangere l’olandese. Ai microfoni di RMC Sport, Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha commentato la partenza del difensore ed il suo approdo alla Lazio: queste le sue dichiarazioni.

SU ACERBI – “Siamo molto legati al ragazzo, il Sassuolo è una famiglia. Ci è dispiaciuto separarci da lui, avremmo voluto continuare insieme ma lui aveva l’ambizione di andare in un grande club e lo abbiamo accontentato. Ma anche il Sassuolo ha voglia di diventare un grande club. Con Francesco (Acerbi, ndr.) c’è un grande rapporto di amicizia”.