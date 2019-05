Scaloni: “Felice per Zarate. Quando arrivai alla Lazio…”

LAZIO SCALONI ZARATE – Lionel Scaloni, ex Lazio ed attuale ct dell’Argentina, è tornato a parlare di Mauro Zarate e ai microfoni di Fox Sport: ecco le sue dichiarazioni.

SU ZARATE – “Sono felice di come gli stiano andando le cose, è un giocatore interessante. Non posso dire se andrà in Copa America o no, ma è un giocatore interessante. Uno che rompe gli equilibri”.

ALLA LAZIO – “Con Mauro eravamo compagni di squadra giocavo alla Lazio con lui e vivevo nella sua casa. Quando sono arrivato non aveva un posto dove stare e mi ha ospitato”.