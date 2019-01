Sconcerti: “Caceres già arrivato dal punto di vista tecnico, ma la Juve trasforma i calciatori”

LAZIO CACERES JUVE SCONCERTI – Il noto giornalista sportivo Mario Sconcerti ha commentato ai microfoni di RMC Sport il passaggio di Caceres alla Juventus: ecco le sue dichiarazioni.

SU CACERES – “L’arrivo di Caceres e la cessione di Benatia alla Juventus? La cessione di Benatia rientra nei canoni, rigidi, della Juve: il marocchino negli ultimi mesi ha rilasciato dichiarazioni che la società bianconera non accetta. Caceres è un giocatore arrivato dal punto di vista tecnico, però la Juve trasforma molti calciatori. Il reparto difensivo ha però qualche anno di troppo. Barzagli non si può dire che sia stato accantonato, che è un termine negativo, ma non gioca quasi più”.