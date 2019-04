Senza Luis Alberto la chiave può essere Milinkovic: caccia aperta al primo gol all’Olimpico del 2019 in Serie A

LAZIO UDINESE MILINKOVIC – Non si placano le polemiche attorno a Milan-Lazio ma per i biancocelesti è tempo di azzerare i pensieri e tornare cuore e anima sul rettangolo di gioco. All’Olimpico arriva l’Udinese di Tudor per il recupero della 25esima giornata di Serie A. Una sfida semplice solo sulla carta per gli uomini di Inzaghi che hanno un unico risultato a disposizione: la vittoria. La Lazio dovrà raggiungere l’obiettivo priva della fantasia di Luis Alberto, ammonito e diffidato a San Siro. L’assenza del Mago potrebbe far cambiare qualcosa al mister, a centrocampo. Parolo tornerà titolare ma a modificare potrebbe essere la posizione di Milinkovic. Il serbo, qualora non giocasse Correa ma Caicedo, sarebbe utilizzato da Inzaghi come trequartista, proprio per non perdere qualità a ridosso delle punte: un 3-4-1-2 con Romulo, Leiva, Parolo e Lulic sulla mediana.

I NUMERI – Una posizione tattica che potrebbe essere utile alla Lazio per superare le difficoltà mostrate in campionato contro le squadre che le si schierano a specchio. L’Udinese, come Spal e Sassuolo, gioca con il 3-5-2, schema sofferto terribilmente dall’undici di Inzaghi. E allora palla a Sergej, desideroso più che mai di tornare decisivo in zona gol: nel 2019, come ricorda il Corriere dello Sport, ha segnato solo a San Siro contro l’Inter ma mai in casa (esclusa la rete in Coppa Italia contro il Novara). Eppure prima del gol ai nerazzurri il serbo aveva segnato solo all’Olimpico (Genoa, Cagliari e Torino). In casa Lazio c’è voglia di riscatto e Sergej non vede l’ora di tornare ad esultare con i suoi tifosi.