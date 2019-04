Serena Grigioni: “L’evento è stato un successo, siamo contenti”

LAZIO EVENTO SERENA GRIGIONI – Grande successo per la cena organizzata da Serena Grigioni per sostenere l’associazione Anti-Cipo Onlus. La ragazza, a margine dell’evento, ha parlato così ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste.

SUCCESSO – “Anche quest’evento è stato un successo, hanno partecipato 230 persone alla serata: tutto si è svolto per il meglio e siamo molto contenti della buona riuscita dell’iniziativa. Le persone che hanno partecipato alle precedenti edizioni hanno aderito nuovamente, questo vuol dire che i tifosi biancocelesti, amando la Lazio, hanno iniziato ad amare anche l’ANTI-CIPO ONLUS”.

ORGANIZZAZIONE – “Anche i calciatori che hanno vissuto per la prima volta questa esperienza, come ad esempio Marco Parolo, si sono subito ambientati nel clima della serata ed hanno, ad esempio, venduto i tagliandi per la lotteria tra i tavoli. L’organizzazione è stata molto più rapida, abbiamo dovuto spostare l’appuntamento di una settimana a seguito della posticipazione della gara Lazio-Udinese. Tutto è stato più complicato, ma anche questa volta siamo riusciti a portare a ben termine quest’iniziativa. I biglietti per partecipare alla lotteria di questa sera sono andati esauriti, anche i calciatori ne hanno comprati molti per contribuire alla causa dell’ANTI-CIPO ONLUS, questo mi rende molto felice”.