Serie A 2019/2020, le big del Nord chiedono l’anticipo dell’avvio di stagione

SERIE A CAMPIONATO – Si pensa già al prossimo campionato. Oggi è in programma la riunione del consiglio di Lega, mentre due settimane fa è stato varato il calendario della Serie A 2019-20. Sarà previsto per il weekend del 24 e 25 agosto l’inizio di campionato, con l’abolizione delle partite di campionato durante le feste di Natale. Le big del nord, Juventus, Inter, Milan, non vogliono iniziare così tardi per non trovarsi in difficoltà nelle coppe. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la Premier scatterà nel weekend del 10-11, la Bundesliga e la Liga il 17-18. Oggi la richiesta di anticipare di una settimana la stagione, con partenza il 17.