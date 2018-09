SERIE A, 7a giornata: Banti dirige Juventus-Napoli, Massa l’Inter e Giacomelli il Milan

SERIE A BANTI JUVENTUS NAPOLI MILAN INTER GIACOMELLI MASSA – La settima giornata di campionato di Serie A è alle porte, tante le sfide che si intrecceranno in questo fine settimana. E’ stata affidata a Rocchi la direzione del derby Roma-Lazio, in programma domani pomeriggio alle 15. Per quanto riguarda tutte le altre partite, spetterà a Banti il compito di fischiare il big match scudetto dell’Allianz Stadium Juventus-Napoli. A Massa toccherà Inter-Cagliari mentre a Giacomelli il Monday Night Sassuolo-Milan.

BOLOGNA – UDINESE

MANGANIELLO

PASSERI – RANGHETTI

IV: RAPUANO

VAR: ORSATO

AVAR: MONDIN

CHIEVO – TORINO

GUIDA

GORI – SCATRAGLI

IV: NASCA

VAR: MARIANI

AVAR: CARBONE

FIORENTINA – ATALANTA

VALERI

TASSO – SCHENONE

IV: PASQUA

VAR: DOVERI

AVAR: VALERIANI

FROSINONE – GENOA

SACCHI

ALASSIO – VECCHI

IV: GUCCINI

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO

INTER – CAGLIARI Sabato 29\09 h.20.30

MASSA

LIBERTI – DI IORIO

IV: ABBATTISTA

VAR: CHIFFI

AVAR: LO CICERO

JUVENTUS – NAPOLI Sabato 29\09 h.18.00

BANTI

MANGANELLI – VUOTO

IV: DI BELLO

VAR: FABBRI

AVAR: GIALLATINI

PARMA – EMPOLI h.18.00

PAIRETTO

TEGONI – MARRAZZO

IV: MARINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DE MEO

SAMPDORIA – SPAL Lunedì 01\10 h.20.30

LA PENNA

BOTTEGONI – CALIARI

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: PERETTI

SASSUOLO – MILAN h.20.30

GIACOMELLI

PRETI – DI VUOLO

IV: ILLUZZI

VAR: CALVARESE

AVAR: COSTANZO