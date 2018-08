SERIE A. Crespo: “La Lazio ha le qualità per ripetersi anche quest’anno, farà bene”

SERIE A LAZIO INTERVISTA CRESPO – E’ stato uno degli attaccanti con la media realizzativa più alta della storia biancoceleste, sebbene sia rimasto nella capitale solo per due stagioni: Hernan Crespo ha vestito la maglia della Lazio dal 2000 al 2002, vincendo una classifica cannonieri e realizzando 48 gol in 74 partite giocate. L’ex bomber argentino è intervenuto quest’oggi ai microfoni di ‘RMC Sport’ per commentare l’inizio della Serie A e le prime due giornate poco fortunate dell’undici di Inzaghi: queste le sue dichiarazioni.

LAZIO – “Se la Lazio può ripetersi? Sono convinto di sì perché ha qualità importanti ma ha avuto un inizio molto complicato. Poteva fare meglio ma ha le carte in regola per fare bene”.