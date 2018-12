SERIE A, ecco come cambiano le liste

SERIE A- Non solo le liste Uefa, a fine mercato di Gennaio i club di A dovranno depositare le rispettive liste aggiornate in Lega. Durante la sessione invernale, come riporta il Corriere dello Sport, le 20 squadre potranno modificare liberamente le rose( 17 posti liberi per gli over 22, di cui almeno 4 cresciuti nel proprio vivaio, e altri 4 in vivai italiani). Conclusa la finestra sarà possibile modificare soltanto una volta l’elenco, aggiungendo al massimo due nuovi giocatori.