SERIE A. Farris ancora su Lazio-Frosinone: “Giusta interpretazione della partita, bisogna proseguire su questa linea”

FARRIS LAZIO FROSINONE SERIE A – Partita vinta di misura con il gol di Luis Alberto ma con la continuita e interpretazione giusta. Queste sono le parole di Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, rilasciate alla trasmissione ‘Zona Cesarini’ in onda sul canale ufficiale tematico biancoceleste circa la prestazione della squadra di Inzaghi contro il Frosinone nella partita di domenica scorsa mostrando piena soddisfazione per l’andamento del match.

LE DICHIARAZIONI – “Per la sfida di domenica scorsa siamo andati sull’usato sicuro dopo due partite in cui si sono viste cose positive ed altre meno: lo zero alla voce ‘punti in classifica’ costituiva l’aspetto più negativo. Era necessario dare continuità per la crescita della condizione di alcuni giocatori. La partita è stata disputata come volevamo e con giusta interpretazione, sapendo bene che il Frosinone sarebbe venuto all’Olimpico per chiudersi e lasciarci pochi spazi. Un allenatore ed uno staff vanno sempre alla ricerca della soluzione migliore per vincere: avevamo affrontato due avversarie forti, si erano viste alcune cose positive e, portando avanti l’intero gruppo, ci sembrava opportuno proseguire su questa linea”.