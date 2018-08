SERIE A. Grave infortunio per Dionisi: salta la Lazio e stagione compromessa

SERIE A FROSINONE DIONISI LAZIO – Gravissimo infortunio per Federico Dionisi, classe 1987 e attaccante del Frosinone. Il giocatore ciociaro ha riportato la lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro episodio che gli ha compromesso gran parte della stagione e pertanto anche la gara di andata allo Stadio Olimpico contro la Lazio in programma domenica 2 settembre alle 20.30. Il centravanti ha subito questo brusco infortunio in occasione della partita di Coppa Italia che i gialloblu hanno disputato contro il Sud Tirol.

IL COMUNICATO DELLA SOCIETA’ – “Nella mattinata di oggi il calciatore Federico Dionisi si è sottoposto agli esami strumentali per valutare l’entità del trauma subito nella sfida di Coppa Italia contro il Sud Tirol. Dagli esami è emerso che l’attaccante ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dionisi dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico che verrà programmato nei prossimi giorni.”