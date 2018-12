SERIE A, i risultati della 15esima giornata. Il Napoli cala il poker, incredibile Roma: da 0-2 a 2-2!

SERIE A 15ESIMA GIORNATA – La Serie A scalda i motori in vista della quindicesima giornata di campionato. Occhi puntati sull’anticipo di lusso di venerdì, quando all’Allianz la Juventus scenderà in campo contro l’Inter. La Lazio attende la Samp all’Olimpico, la Roma invece è impegnata a Cagliari. Si chiude col Torino, balzato in zona Europa, che incontra il Milan a San Siro: di seguito il calendario completo.

VENERDÌ 7/12

Ore 20.30 Juventus-Inter 1-0 (66′ Mandzukic)

SABATO 8/12

Ore 15.00 Napoli-Frosinone 4-0 (7′ Zielinski, 40′ Ounas, 68′, 84′ Milik)

Ore 18.00 Cagliari-Roma 2-2 (14′ Cristante, 41′ Kolarov, 84′ Ionita, 95′ Sau)

Ore 20.30 Lazio-Sampdoria

DOMENICA 9/12

Ore 12.30 Sassuolo-Fiorentina

Ore 15.00 Empoli-Bologna

Ore 15.00 Parma-Chievo

Ore 15.00 Udinese-Atalanta

Ore 18.00 Genoa-Spal

Ore 20.30 Milan-Torino