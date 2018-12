Serie A, i risultati della 16esima: stasera il Milan

SERIE A SEDICESIMA GIORNATA – Dopo la sfortunata settimana europea, le squadre italiane sono pronte a tornare in campo in occasione della sedicesima giornata di campionato. Si inizia sabato con l’anticipo che vede impegnate il Torino e la Juventus nel derby; chiude il Milan, in trasferta a Bologna martedì. Ecco il calendario completo.

SABATO 16 DICEMBRE

Ore 18.00 Inter-Udinese 1-0 (76′ Icardi rig.)

Ore 20.30 Torino-Juventus 0-1 (70′ Cristiano Ronaldo rig.)

DOMENICA 17 DICEMBRE

Ore 12.30 Spal-Chievo 0-0

Ore 15.00 Fiorentina-Empoli 3-1 (23′ Krunic, 40′ Mirallas, 59′ Simeone, 78′ Dabo)

Ore 15.00 Frosinone-Sassuolo 0-2 (43′ Ariaudo (ag), 58′ Berardi)

Ore 15.00 Sampdoria-Parma 2-0 (66′ Caprari, 69′ Quagliarella)

Ore 18.00 Cagliari-Napoli 0-1 (91′ Milik)

Ore 20.30 Roma-Genoa 3-2 (17′ Piatek, 31′ Fazio, 33′ Hiljemark, 45′ Kluivert, 59′ Cristante)

LUNEDI 17 DICEMBRE

Ore 20.30 Atalanta-Lazio

MARTEDI 18 DICEMBRE

Ore 20.30 Bologna-Milan