SERIE A. I risultati della 37esima giornata. Juventus campione d’Italia. Lazio-Inter sarà spareggio Champions

SERIE A 37ESIMA GIORNATA – A due dalla fine, il campionato può regalarci ancora sorprese. La 37esima giornata di Serie A è ricca di partite decisive per le sorti di diverse squadre. Dopo i due anticipi di ieri, oggi scenderanno in campo tutte le altre squadre: attenzione allo scontro Europa League tra Atalanta e Milan e al Big Match tra Roma e Juventus che potrebbe consegnare già da stasera lo scudetto in mano ai bianconeri. Occhi puntati anche alla sfida in contemporanea tra Sampdoria e Napoli. Di seguito ecco il programma completo.

Sabato 12/05

Ore 18:00 Benevento-Genoa (87′ Diabate)

Ore 20:45 Inter-Sassuolo 1-2 (25′ Politano, 72′ Berardi, 80′ Rafinha)

Domenica 13/05

Ore 15:00 Bologna-Chievo 1-2 (12′ Verdi (Rig.), 48′ Giaccherini, 60′ Inglese)

Ore 15:00 Crotone-Lazio 2-2 (17′ Lulic (Rig.), 29′ Simy, 61′ Ceccherini, 84′ Milinkovic-Savic)

Ore 15:00 Fiorentina-Cagliari 0-1 (37′ Pavoletti)

Ore 15:00 Torino-Spal 2-1 (22′ Grassi, 68′ Belotti, 87′ De Silvestri)

Ore 15:00 Verona-Udinese 0-1 (20′ Barak)

Ore 18:00 Atalanta-Milan 1-1 (60′ Kessie, 90+2′ Masiello)

Ore 20:45 Roma-Juventus 0-0

Ore 20:45 Sampdoria-Napoli 0-2 (72′ Milik, 80′ Albiol)