SERIE A. Il Cagliari batte il Bologna, la Juve con Ronaldo supera l’Udinese

SERIE A – Inizia l’ottava giornata di Serie A. Il Cagliari ha sfidato il Bologna nell’anticipo delle 15: i sardi hanno superato i felsinei per 2-0 grazie ai gol di João Pedro e Pavoletti. La squadra Maran sale a nove punti in classifica, gli uomini di Filippo Inzaghi restano fermi a sette punti. La Juve supera l’Udinese con i gol di Bentancur e Ronaldo e fa 8 su 8: i bianconeri sono al primo posto a punteggio pieno, mentre l’Udinese è ferma al 15esimo posto in classifica.

CAGLIARI – BOLOGNA 2-0: 22′ Joao Pedro, 68′ Pavoletti

UDINESE – JUVENTUS 0-2: 33′ Bentancur, 37′ Ronaldo.

EMPOLI – ROMA, ore 20.30