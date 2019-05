SERIE A, il calendario della 38esima giornata: l’Inter si gioca la Champions, la Fiorentina la retrocessione

SERIE A CALENDARIO – Termina al cardiopalma la stagione 2018/2019 del campionato. Tra oggi e domani infatti tutte le squadre di Serie A scenderanno in campo per l’ultima giornata: l’Inter è chiamata a vincere per centrare un posto in Champions, la Fiorentinarischia addirittura la retrocessione in B. Di seguito, nel dettaglio, il programma della 38esima giornata.

SABATO 25 MAGGIO

ORE 18.00 Frosinone-Chievo

ORE 20.30 Bologna-Napoli

DOMENICA 26 MAGGIO

ORE 15.00 Torino-Lazio

ORE 18.00 Sampdoria-Juventus

ORE 20.30 Atalanta-Sassuolo

0RE 20.30 Cagliari-Udinese

ORE 20.30 Fiorentina-Genoa

ORE 20.30 Inter-Empoli

ORE 20.30 Roma-Parma

ORE 20.30 Spal-Milan